Twitter хочет убрать кнопку "нравится" - The Telegraph

Компания Twitter планирует вскоре отказаться от кнопки "нравится" в своей социальной сети.

Об этом рассказал основатель и глава компании Джека Дорси, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Twitter планирует убрать возможность оценивать твиты кнопкой "нравится" и это будет радикальным шагом, направленным на улучшение качества дискуссий в соцсети.

Дорси заявил, что он изначально не являлся поклонником кнопки в виде сердечка, и вскоре Twitter ее лишится.

В функционале этой социальной сети кнопка появилась в 2015 году, заменив собой другую кнопку - "избранное", которая изображалась в форме звездочки и позволяла пользователям добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позже.

В марте 2018 Twitter добавил функцию "закладки".

Ранее Twitter опубликовал около 10 млн твитов, которые потенциально являются продуктом поддерживаемых Россией и Ираном операций.