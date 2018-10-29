Twitter хочет убрать кнопку "нравится" - The Telegraph

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Понедельник, 29 октября 2018, 20:31

Компания Twitter планирует вскоре отказаться от кнопки "нравится" в своей социальной сети.

Об этом рассказал основатель и глава компании Джека Дорси, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Twitter планирует убрать возможность оценивать твиты кнопкой "нравится" и это будет радикальным шагом, направленным на улучшение качества дискуссий в соцсети.

Дорси заявил, что он изначально не являлся поклонником кнопки в виде сердечка, и вскоре Twitter ее лишится.

В функционале этой социальной сети кнопка появилась в 2015 году, заменив собой другую кнопку - "избранное", которая изображалась в форме звездочки и позволяла пользователям добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позже.

В марте 2018 Twitter добавил функцию "закладки".

Ранее Twitter опубликовал около 10 млн твитов, которые потенциально являются продуктом поддерживаемых Россией и Ираном операций.

Темы: интернет
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