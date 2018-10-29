Збройні сили України отримали перші сім БТР-4, виготовлених з нової української бронесталі в Харківському конструкторському бюро імені Морозова.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"За своїми характеристиками ця спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси для БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні, у виробництві знаходяться близько 40 таких корпусів", - зазначили у відомстві.

В "Укроборонпромі" розповіли, що у 2018 році налагодили виробничу кооперацію з виготовлення бронекомплектів і подальшого їх зварювання на заводі ім. Малишева, а також на ХКБМ та Київському бронетанковому заводі.

"Фахівці цих підприємств наразі працюють на ЛКМЗ, набуваючи досвіду для розгортання виробництва корпусів на своїх заводах", - додали там.

У вересні військові показали потужний БТР "Буцефал", який вже випробували на Донбасі.