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Украинская армия получила первую партию новейших БТР

Понедельник, 29 октября 2018, 19:51
Украинская армия получила первую партию новейших БТР

Вооруженные силы Украины получили первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"По своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов", - отметили в ведомстве.

В "Укроборонпроме" рассказали, что в 2018 году наладили производственную кооперацию по изготовлению бронекомплектив и дальнейшей их сварке на заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе.

"Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах", - добавили там.

 

В сентябре военные показали мощный БТР "Буцефал", который уже испытали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыУкроборонпром
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