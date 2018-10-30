У Мурманську затонув плавдок, в якому ремонтували останній авіаносець РФ, є постраждалі - ЗМІ

В Росії у мурманському районі Росляково на судноремонтному заводі № 82 затонув плавучий док, в якому на ремонті перебував авіаносець Північного флоту "Адмирал Кузнецов".

Про це повідомляє "Новая газета".

"Під час виходу авіаносного крейсера з доку останній почав тонути. На палубу "Кузнєцова" при цьому впав баштовий кран. Ведеться рятувальна операція, соцмережі повідомляють про чотирьох постраждалих, ймовірно, робітників заводу", - йдеться у повідомленні.

"За словами очевидців, до прохідної заводу під'їжджають карети "швидкої допомоги". Офіційних коментарів ситуації на даний момент немає", - пише "Новая газета".

Зазначається, що ПД-50 був найбільшим у світі плавдоком, єдиним, здатним прийняти на ремонт авіаносець "Адмирал Кузнецов" - останній з російських авіаносців.

Як повідомляє місцеве видання "СеверПост", 3 людей отримали поранення, ще одна - зникла безвісти.

На заводі триває рятувальна операція, за словами очевидців, дуже багато поліції і співробітників МНС.

"Затонув плавучий док - ПД-50 (причини поки не відомі), в цей час на ньому перебували робітники. Також сталося обвалення двох баштових кранів", - зазначає "СеверПост".