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У Мурманську затонув плавдок, в якому ремонтували останній авіаносець РФ, є постраждалі - ЗМІ

Вівторок, 30 жовтня 2018, 02:35

В Росії у мурманському районі Росляково на судноремонтному заводі № 82 затонув плавучий док, в якому на ремонті перебував авіаносець Північного флоту "Адмирал Кузнецов".

Про це повідомляє "Новая газета".

"Під час виходу авіаносного крейсера з доку останній почав тонути. На палубу "Кузнецова" при цьому впав баштовий кран. Ведеться рятувальна операція, соцмережі повідомляють про чотирьох постраждалих, ймовірно, робітників заводу", - йдеться у повідомленні.

"За словами очевидців, до прохідної заводу під'їжджають карети "швидкої допомоги". Офіційних коментарів ситуації на даний момент немає", - пише "Новая газета".

Зазначається, що ПД-50 був найбільшим у світі плавдоком, єдиним, здатним прийняти на ремонт авіаносець "Адмирал Кузнецов" - останній з російських авіаносців.

Як повідомляє місцеве видання "СеверПост", 3 людей отримали поранення, ще одна - зникла безвісти.

На заводі триває рятувальна операція, за словами очевидців, дуже багато поліції і співробітників МНС.

"Затонув плавучий док - ПД-50 (причини поки не відомі), в цей час на ньому перебували робітники. Також сталося обвалення двох баштових кранів", - зазначає "СеверПост".

Водночас "ТАСС" з посиланням на начальника Мурманського територіального Центру медицини катастроф Віктора Рогальова повідомляє, що, за попередньою інформацією, 4 працівника заводу отримали переохолодження. Одного госпіталізували з травмою черевної порожнини.

"Трьох постраждалих в результаті НП відвезли до медсанчастини, одного - в міську лікарню Мурманська. Один важкий, троє - середньої тяжкості", - сказав Рогальов.

Також зазначається, що, за попередніми даними, авіаносець "Адмирал Кузнецов" під час НП з плавдоком не отримав пошкоджень.

Пізніше представник відповідального за ремонт корабля Центру судноремонту "Звездочка" Євгеній Гладишев повідомив "ТАСС", що причиною затоплення плавдока стало відключення насосів, викликане стрибком напруги в електромережі.

Теми: Росія
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