В Мурманске затонул плавдок, в котором ремонтировали последний авианосец РФ, есть пострадавшие - СМИ

В России в мурманском районе Росляково на судоремонтном заводе № 82 затонул плавучий док, в котором на ремонте находился авианосец Северного флота "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщает "Новая газета".

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу "Кузнецова" при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно, рабочих завода", - говорится в сообщении.

"По словам очевидцев, к проходной завода подъезжают кареты "скорой помощи". Официальных комментариев ситуации на данный момент нет", - пишет "Новая газета".

Отмечатеся, что ПД-50 был самым большим в мире плавдоком, единственным, способным принять на ремонт "Адмирал Кузнецов" - последний из российских авианосцев.

Как сообщает местное издание "СеверПост", 3 человека получили ранения, еще один - пропал без вести.

На заводе продолжается спасательная операция, по словам очевидцев, очень много полиции и сотрудников МЧС.

"Затонул плавучий док - ПД-50 (причины пока не известны), в это время на нем находились рабочие. Также произошло обрушение двух башенных кранов", - отмечает "СеверПост".