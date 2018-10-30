В Мурманске затонул плавдок, в котором ремонтировали последний авианосец РФ, есть пострадавшие - СМИ

В России в мурманском районе Росляково на судоремонтном заводе № 82 затонул плавучий док, в котором на ремонте находился авианосец Северного флота "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщает "Новая газета".

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу "Кузнецова" при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно, рабочих завода", - говорится в сообщении.

"По словам очевидцев, к проходной завода подъезжают кареты "скорой помощи". Официальных комментариев ситуации на данный момент нет", - пишет "Новая газета".

Отмечатеся, что ПД-50 был самым большим в мире плавдоком, единственным, способным принять на ремонт "Адмирал Кузнецов" - последний из российских авианосцев.

Как сообщает местное издание "СеверПост", 3 человека получили ранения, еще один - пропал без вести.

На заводе продолжается спасательная операция, по словам очевидцев, очень много полиции и сотрудников МЧС.

"Затонул плавучий док - ПД-50 (причины пока не известны), в это время на нем находились рабочие. Также произошло обрушение двух башенных кранов", - отмечает "СеверПост".

В то же время "ТАСС" со ссылкой на начальника Мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктора Рогалева сообщает, что, по предварительной информации, 4 работника завода получили переохлаждение. Одного госпитализировали с травмой брюшной полости.

"Трех пострадавших в результате ЧП увезли в медсанчасть, одного - в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое - средней тяжести", - сказал Рогалев.

Также отмечается, что, по предварительным данным, авианосец "Адмирал Кузнецов" во время ЧП с плавдоком не получил повреждений.

Позже представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев сообщил "ТАСС", что причиной погружения в воду плавдока стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети.