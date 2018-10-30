Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 25 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Єврокар" і ТОВ "ВіДі юнікомерс" спеціалізованих легкових автомобілів на загальну суму 12,07 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

"За першим лотом ТОВ "Єврокар" поставить НАБУ 4 повнопривідні позашляховика Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн. на загальну суму 4,35 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен автомобіль матиме круїз-контроль, клімат-контроль, задні паркувальні датчики та камеру, з спецобладнання - проблисковий маячок синього кольору на магніті, сигнальний гучномовний пристрій та металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів і документів.

Skoda Kodiaq у комплектації Style, яку купило НАБУ, можна придбати без спецобладнання за 979 тис грн.

"Єврокар" за другим лотом поставить 6 автомобілів Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 777 тис грн на загальну суму 4,66 млн грн. Такі автомобілі продають за 734 тис грн (без спецобладнання)", - підкреслюють "Наші гроші".

ТОВ "Єврокар" за ще двома лотами поставить НАБУ Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG за 802 тис грн (ринкова ціна 734 тис грн) та повнопривідну Skoda Superb Ambition 2,0 TSI/206kW 4х4 DSG за 1,07 млн грн (ринкова ціна 1,05 млн грн).

Усі автомобілі матимуть таке ж спецобладнання, як і Skoda Kodiaq.

"На торгах усіх 4 лотах у "Єврокар" був єдиний конкурент - ТОВ "Автоцентр Прага авто на Кільцевій" екс-нардепа Михайла Гвоздьова, чиї пропозиції були вищими", - наголошується у матеріалі.

Skoda Kodiaq

За п'ятим лотом "ВіДі юнікомерс" з групи Віталія Джуринського поставить антикорупційному бюро 6-місний автомобіль спецпризначення на базі Ford Transit. У вантажному відділенні він матиме додаткове обладнання - полиці і шафи.

"Єдиним конкурентом "ВіДі юнікомерс" було ТОВ "Ніко форвард мегаполіс" бізнес-партнера міністра юстиції Павла Петренка Володимира Гнатишина, чия пропозиція була вищою", - пишуть "Наші гроші".

У 2017 році НАБУ купило у Боярина та Джуринського автомобілів на 18,30 млн грн.