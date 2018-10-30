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НАБУ купило автомобилей Skoda на 12 миллионов

Вторник, 30 октября 2018, 03:31

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 25 октября по результатам тендера заказало ООО "Еврокар" и ООО "ВиДи Юникомерс" специализированных легковых автомобилей на общую сумму 12,07 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

"По первому лоту ООО "Еврокар" поставит НАБУ 4 полноприводные внедорожника Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн на общую сумму 4,35 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый автомобиль будет иметь круиз-контроль, климат-контроль, задние парковочные датчики и камеру, из спецоборудования - проблесковый маячок синего цвета на магните, сигнальнле громкоговорящее устройство и металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов и документов.

Skoda Kodiaq в комплектации Style, которую купило НАБУ, можно приобрести без спецоборудования за 979 тыс грн.

"Еврокар" по второму лоту поставит 6 автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 777 тыс грн на общую сумму 4,66 млн грн. Такие автомобили продают за 734 тыс грн (без спецоборудования)", - подчеркивают "Наші гроші".

ООО "Еврокар" по еще двум лотам поставит НАБУ Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 802 тыс грн (рыночная цена 734 тыс грн) и полноприводную Skoda Superb Ambition 2,0 TSI/206kW 4х4 DSG за 1,07 млн ​​грн (рыночная цена 1,05 млн грн).

Все автомобили будут иметь такое же спецоборудование, как и Skoda Kodiaq.

 
Skoda Kodiaq

"На торгах всех 4 лотов в "Еврокар" был единственный конкурент - ООО "Автоцентр Прага Авто на Кольцевой" экс-нардепа Михаила Гвоздева, чьи предложения были выше", - отмечается в материале.

По пятому лоту "ВиДи Юникомерс" из группы Виталия Джуринского поставит антикоррупционному бюро 6-местный автомобиль спецназначения на базе Ford Transit. В грузовом отделении он будет иметь дополнительное оборудование - полки и шкафы.

"Единственным конкурентом "ВиДи Юникомерс" было ООО "Нико форвард мегаполис" бизнес-партнера министра юстиции Павла Петренко Владимира Гнатишина, чье предложение было выше", - пишут "Наші гроші".

В 2017 году НАБУ купило у Боярина и Джуринского автомобилей на 18,30 млн грн.

Темы: НАБУавто
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