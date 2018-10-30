Радбез ООН збереться у вівторок на засідання щодо Донбасу

Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання за ініціативою України та за підтримки партнерів в Радбезі, щоб обговорити ситуацію на окупованих територіях Донбасу.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в окупованих районах Донецької й Луганської областей. Захід відбудеться за ініціативи України разом з групою друзів у Раді Безпеки", - повідомив він.

Зазначається, що востаннє Радбез обговорював проблему агресії РФ проти України 29 травня.

"Як ми бачимо, з того часу ситуація лише загострюється", - підкреслив Ніколенко.

"Російська Федерація та підтримувані нею бойовики регулярно порушують режим припинення вогню на Донбасі, що призводить до жертв серед мирного населення та знищення критично-важливої інфраструктури", - наголосив дипломат.

Речник Постійного представництва України при ООН зауважив, що засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві та окупаційною владою "виборів" на Донбасі.

"Україна та її партнери неодноразово заявляли, що, в разі їх проведення, РФ грубо порушить взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, а самі по собі так звані "вибори" є нікчемними", - підкреслив Ніколенко.

У цьому зв'язку українська сторона заявляє, що така ситуація "вимагає термінової реакції" Радбезу ООН.

"Також плануємо поінформувати міжнародну спільноту про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та російські провокації в Азовському морі", - додав дипломат.

Обговорення має розпочатися о 15:00 (о 21:00 за Києвом).

Україна була представлена в Радбезі ООН як непостійний член у 2016-2017 роках. Зараз у Радбезі діє "група друзів" України, яка включає, в тому числі, США, Велику Британію, Францію, Швецію й Польщу.