Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совбез ООН соберется во вторник на заседание по Донбассу

Вторник, 30 октября 2018, 05:17
Совбез ООН соберется во вторник на заседание по Донбассу

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины и при поддержке партнеров в Совбезе, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности", - сообщил он.

Отмечается, что в последний раз Совбез обсуждал проблему агрессии РФ против Украины 29 мая.

"Как мы видим, с тех пор ситуация только обостряется.

Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожению критически важной инфраструктуры", - подчеркнул дипломат.

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН отметил, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями "выборов" на Донбассе.

"Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что в случае их проведения, РФ грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые "выборы" являются ничтожными", - подчеркнул Николенко.

В связи с этим украинская сторона заявляет, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совбеза ООН.

"Также планируем проинформировать международное сообщество о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и о российских провокациях в Азовском море", - добавил дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15:00 (в 21:00 по Киеву).

Украина была представлена ​​в Совбезе ООН как непостоянный член в 2016-2017 годах. Сейчас в Совбезе действует "группа друзей" Украины, которая включает, в том числе, США, Великобританию, Францию, Швецию и Польшу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаДонбассООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Украина
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: