Совбез ООН соберется во вторник на заседание по Донбассу

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины и при поддержке партнеров в Совбезе, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности", - сообщил он.

Отмечается, что в последний раз Совбез обсуждал проблему агрессии РФ против Украины 29 мая.

"Как мы видим, с тех пор ситуация только обостряется.

Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожению критически важной инфраструктуры", - подчеркнул дипломат.

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН отметил, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями "выборов" на Донбассе.

"Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что в случае их проведения, РФ грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые "выборы" являются ничтожными", - подчеркнул Николенко.

В связи с этим украинская сторона заявляет, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совбеза ООН.

"Также планируем проинформировать международное сообщество о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и о российских провокациях в Азовском море", - добавил дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15:00 (в 21:00 по Киеву).

Украина была представлена ​​в Совбезе ООН как непостоянный член в 2016-2017 годах. Сейчас в Совбезе действует "группа друзей" Украины, которая включает, в том числе, США, Великобританию, Францию, Швецию и Польшу.