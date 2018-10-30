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Співачка Приходько йде в команду Тимошенко

Вівторок, 30 жовтня 2018, 07:35
Співачка Приходько йде в команду Тимошенко

Співачка Анастасія Приходько, яка вирішила піти зі сцени й продовжує судитися з Петром Порошенком, працюватиме у передвиборчій команді Юлії Тимошенко.

Про це Приходько написала у Facebook.

"Досить багато політиків і лідерів різних партій зустрічалися зі мною і пропонували співпрацю. Але я зробила свій усвідомлений вибір, і йду в команду Юлії Володимирівни Тимошенко", – завила вона.

"Чому саме Ю.В.Тимошенко і партія "Батьківщина"? Тому що я вважаю, що Юлія Володимирівна найсильніший політик України, і вона дуже імпонує мені своїми людськими якостями", – пояснила Приходько.

За її словами, плани з "Нового курсу України" Тимошенко їй "близькі по духу", і вона вірить, що "реалізація цих планів призведе до процвітання нашої Батьківщини".

"І найголовніше: я знаю, що саме в цій команді я можу реалізувати свій потенціал політика", – додала Приходько.

"Я сподіваюся на вашу підтримку і в майбутньому, і вірю, що якщо мені довірять стати народним депутатом України, то разом з усіма вами і нашою командою ми зможемо змінити Україну так, що станемо не тільки географічним центром Європи, а й центром нового європейського життя", – заявила вона.

Раніше Приходько заявила, що покидає "велику сцену".

Тепер вона назвала своїм покликанням допомагати людям, які воюють на сході України.

Ще в лютому Приходько заявила, що її обманом зняли у передвиборчій кампанії Петра Порошенка. Вона подала позов проти Адміністрації президента.

В АП ж назвали це "збоєм комунікації", бо співачка не могла не чути ім’я Порошенка під час зйомок відео.

Українська правда
Теми: вибориТимошенко
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