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Певица Приходько идет в команду Тимошенко

Вторник, 30 октября 2018, 07:35
Певица Приходько идет в команду Тимошенко

Певица Анастасия Приходько, которая решила уйти со сцены и продолжает судиться с Петром Порошенко, будет работать в предвыборной команде Юлии Тимошенко.

Об этом Приходько написала в Facebook.

"Достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко", – заявила она.

"Почему именно Ю. В. Тимошенко и партия "Батькивщина"? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами", – пояснила Приходько.

По ее словам, планы из "Нового курса Украины" Тимошенко ей "близки по духу", и она верит, что "реализация этих планов приведет к процветанию нашей Родины (укр. – Батькивщины)".

"И самое главное: я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика", – добавила Приходько.

"Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром новой европейской жизни", – заявила она.

Ранее Приходько заявила, что покидает "большую сцену".

Теперь она назвала своим призванием помогать людям, которые воюют на востоке Украины.

Еще в феврале Приходько заявила, что ее обманом сняли в предвыборной кампании Петра Порошенко. Она подала иск против Администрации президента.

В АП же назвали это "сбоем коммуникации", так как певица не могла не слышать имя Порошенко во время съемок видео.

Украинская правда

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Темы: виборыТимошенко
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