Трамп доручив підготувати доповідь про порушення Росією ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп дав доручення ряду відомств підготувати доповідь щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) для Конгресу США.

Про це повідомила прес-служба Білого дому, пише "Європейська правда".

"Делегую державному секретареві у взаємодії з главою Мінфіну, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки повноваження представити Конгресу доповідь, необхідну відповідно до розділу 1244 Закону про захист національної оборони за 2019 фінансовий рік", - йдеться в дорученні Трампа.

У згаданому розділі йдеться про порушення договору Росією, передбачена також можливість додаткових санкцій за це.

Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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