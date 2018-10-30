Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп доручив підготувати доповідь про порушення Росією ядерної угоди

Вівторок, 30 жовтня 2018, 08:23

Президент США Дональд Трамп дав доручення ряду відомств підготувати доповідь щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) для Конгресу США.

Про це повідомила прес-служба Білого дому, пише "Європейська правда".

"Делегую державному секретареві у взаємодії з главою Мінфіну, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки повноваження представити Конгресу доповідь, необхідну відповідно до розділу 1244 Закону про захист національної оборони за 2019 фінансовий рік", - йдеться в дорученні Трампа.

У згаданому розділі йдеться про порушення договору Росією, передбачена також можливість додаткових санкцій за це. 

Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

Читайте також: "Останнє американське попередження: НАТО готується протидіяти російській ракетній програмі"

Теми: СШАТрампРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: