Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ядерного соглашения

400 просмотров
Вторник, 30 октября 2018, 09:23

Президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса США.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить Конгрессу доклад, необходимый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", - говорится в поручении Трампа.

В упомянутом разделе говорится о нарушении договора Россией, предусмотрена также возможность дополнительных санкций за это. 

Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир более опасным.

Читайте также: "Последнее американское предупреждение: НАТО готовится противодействовать российской ракетной программе".

Темы: США Трамп Росcия оружие
powered by lun.ua
По теме
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией 30 октября 2018, 08:53
США: Подозреваемый в рассылке бомб имел список из более 100 целей - СМИ 30 октября 2018, 06:50
США направят 5 тысяч военных на границу с Мексикой для сдерживания "караванов мигрантов" 30 октября 2018, 02:05
Все новости
Главные новости
Экспресс Киев – Борисполь хотят сделать круглосуточным
ООС: Боевики увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, 1 раненый
Совбез ООН соберется во вторник на заседание по Донбассу
МИД: денонсация договора с РФ по Азовскому морю может привести к новому территориальному спору
Все новости
психология

50 вопросов, которые родителям стоит поставить своим детям для их развития

психология

Почему одни люди ненавидят объятия, а другие не могут без них

Поиск по сайту
Архив
Весь архів