Перші дні листопада порадують теплом і сонцем

В останній день жовтня та перші дні листопада в Україні буде тепло і без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 31 жовтня на всій території хмарно з проясненням, без опадів, вночі від 7-11 градусів, вдень від 9-11 на сході і 13-15 на півночі до 17-19 на заході і півдні.

31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

1 листопада хмарно з проясненням, на заході вночі 6-8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18-20 вдень, на півночі та в центрі вночі +7-9, вдень до +15, на сході буде дещо холодніше: вночі +2-4, вдень до +11, на півдні країни вночі +7-9, вдень до +18.

2 та 3 листопада синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду по всій території.

На заході вночі +7-9, вдень до +15, на півночі вночі 5-7 градусів тепла, вдень – 11-13, на сході прохолодніше: вночі +1-3, вдень до +12, на півдні вночі 5-8, вдень до +16.