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Первые дни ноября порадуют теплом и солнцем

Вторник, 30 октября 2018, 08:52
Первые дни ноября порадуют теплом и солнцем

В последний день октября и первые дни ноября в Украине будет тепло и без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 31 октября на всей территории облачно с прояснениями, без осадков, ночью от 7 до 11 градусов тепла, днем ​​от 9-11 на востоке и 13-15 на севере до 17-19 на западе и юге. 

 

31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.

1 ноября облачно с прояснениями, на западе ночью 6-8 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 18-20 днем, на севере и в центре ночью 7-9, днем ​​до +15, на востоке будет немного холоднее: ночью 2-4, днем ​​до +11, на юге страны ночью 7-9, днем ​​до +18.  

 

2 и 3 ноября синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду по всей территории.

 

На западе ночью 7-9, днем ​​до +15, на севере ночью 5-7 градусов тепла, днем ​​– 11-13, на востоке прохладнее: ночью + 1-3, днем ​​до +12, на юге ночью 5-8, днем до +16. 

 

Украинская правда 
Темы: погода
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