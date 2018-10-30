У харківських школах і дитсадках встановлять тривожні кнопки

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що школах міста встановлять тривожні кнопки і частіше проводитимуть навчання з безпеки.

Про це він розповів на зустрічі з батьками школярів і вихованців дитсадків центрального Шевченківського району Харкова, передає "Укрінформ".

"Питання безпеки на особливому контролі. В цьому і наступному році у всіх закладах освіти будуть встановлені камери відеоспостереження, а у вчителів і вихователів - тривожна кнопка оперативного реагування", - сказав Терехов.

За його словами, у школі №150 на прохання батьків встановлять протипожежну сигналізацію.

"Після того, як в одному з російських торгових центрів сталася пожежа і загинули діти, у Харкові провели навчання по правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях, і ця робота триває", - сказав Терехов.

Він додав, що кожного місяця в школах заплановані навчання з безпеки.