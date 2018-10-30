В харьковских школах и детсадах установят тревожные кнопки

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что в школах города установят тревожные кнопки и чаще будут проводить обучение по безопасности.

Об этом он рассказал на встрече с родителями школьников и воспитанников детсадов центрального Шевченковского района Харькова, передает "Укринформ".

"Вопрос безопасности на особом контроле. В этом и следующем году во всех учебных заведениях будут установлены камеры видеонаблюдения, а у учителей и воспитателей - тревожная кнопка оперативного реагирования", - сказал Терехов.

По его словам, в школе №150 по просьбе родителей установят противопожарную сигнализацию.

"После того, как в одном из российских торговых центров произошел пожар и погибли дети, в Харькове провели учения по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, и эта работа продолжается", - сказал Терехов.

Он добавил, что каждый месяц в школах запланированные учения по безопасности.