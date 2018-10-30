Влада має називати імена ветеранів АТО, які отримали квартири – суд

Місцева влада зобов’язана надавати на запит ЗМІ інформацію про ветеранів АТО, які отримали квартири.

Про це йдеться у рішенні суду за позовом Фонду захисту права на доступ до Київської обладміністрації, повідомляє "Доступ до правди".

Відзначається, що ще у 2015 році КОДА придбала за 61,4 мільйона гривень бюджетних коштів 95 квартир, які призначались для учасників АТО та родин загиблих військовослужбовців. Згодом громадська організація "Центр експертизи політики" спробувала дізнатися, чи дійсно нове житло отримали люди, які на це заслуговували та чи не відбулось зловживань при самих закупівлях.

У запиті активісти просили вказати ПІБ осіб, що отримали квартири, а також адреси, кількість та площу житла.

У відповідь на запит адміністрація надала інформацію про число квартир та їх площу. Але вказувати ПІБ осіб, яким вони були надані, відмовилася, пояснивши, що дані про учасників бойових дій, родин загиблих в АТО із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, соціального статусу відносяться до конфіденційної інформації про особу, яка не може бути надана.

Щоб отримати інформацію, громадська організація звернулася до суду. У суді юристи Фонду наголошували, що житло учасникам АТО виділялося із комунальної власності, а тому за законом прізвище, ім’я та по батькові осіб, які отримали бюджетні кошти чи майно, є відкритою інформацією.

Відзначається, що суд погодився з аргументами позивача.

"Інформація про прізвище, ім’я та по батькові осіб, яким в 2015 році було надано квартири як учасникам АТО чи родинам учасників АТО, що загинули, вартість та площу вищезазначених квартир не є інформацією з обмеженим доступом, а саме конфіденційною, а відтак відмова у наданні запиту на інформацію в цій частині є протиправною", – йдеться в рішенні суду.

Разом з тим суд вирішив питання захисту військовослужбовців та їхніх родин, вказавши у рішенні, що "відомості щодо адреси розташування квартир осіб, яким в 2015 році було надано квартири як учасникам АТО чи родинам учасників АТО, що загинули, розголошенню не підлягають".