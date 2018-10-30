Власти обязаны называть имена ветеранов АТО, которые получили квартиры – суд

Местные власти обязаны предоставлять по запросу СМИ информацию о ветеранах АТО, которые получили квартиры.

Об этом говорится в решении суда по иску Фонда защиты права на доступ к Киевской обладминистрации, сообщает "Доступ к правде".

Отмечается, что еще в 2015 году КОГА приобрела за 61,4 миллиона гривен бюджетных средств 95 квартир, которые предназначались для участников АТО и семей погибших военнослужащих.

Впоследствии общественная организация "Центр экспертизы политики" попыталась узнать, действительно ли новое жилье получили люди, которые на это заслуживали, и не было ли злоупотреблений при самых закупках.

В запросе активисты просили указать ФИО лиц, получивших квартиры, а также адреса, количество и площадь жилья.

В ответ на запрос администрация предоставила информацию о числе квартир и их площади. Но указывать ФИО лиц, которым они были предоставлены, отказалась, объяснив, что данные об участниках боевых действий, семьях погибших в АТО с указанием их фамилии, имени, отчества, социального статуса относятся к конфиденциальной информации о лице, которая не может быть предоставлена.

Чтобы получить информацию, общественная организация обратилась в суд. В суде юристы Фонда отмечали, что жилье участникам АТО выделялось из коммунальной собственности, а потому по закону фамилия, имя и отчество лиц, получивших бюджетные средства или имущество, является открытой информацией.

Отмечается, что суд согласился с доводами истца.

"Информация о фамилии, имени и отчестве лиц, которым в 2015 году было предоставлено квартиры как участникам АТО или семьям погибших участников АТО, стоимости и площади вышеупомянутых квартир не является информацией с ограниченным доступом, а именно конфиденциальной. А потому отказ в предоставлении ответа на запрос в этой части является противоправным", - говорится в решении суда.

Вместе с тем суд решил вопрос защиты военнослужащих и их семей, указав в решении, что "сведения об адресах расположения квартир лиц, которым в 2015 году было предоставлено квартиры как участникам АТО или семьям погибших участников АТО, разглашению не подлежат".