Окупанти 7 годин шукали зброю у кримського татарина і затримали його
У селі Жемчужина Криму на анексованому Росією півострові силовики прийшли з обшуком та затримали кримського татарина Дилявера Гафарова.
Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".
За словами батька затриманого, обшук російська Федеральна служба безпеки розпочала близько третьої години ночі.
"Силовики сказали, що шукають зброю, але в списку вилучених речей її немає, оскільки її не виявили. Вилучено ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти", – кажуть активісти.
Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, яких привели силовики.
Зазначається, що ніяких документів про проведення обшуку "правоохоронці" не залишили.
Гафарова вивезли, ймовірно, в сімферопольський ізолятор, рідні виїхали за ним.
Як повідомляє "Крим.Реалії", затриманий – місцевий мешканець, продавець у магазині.
За словами його тітки Ельміри, обшук почався о 4 годині ранку та тривав до 11. Силовики приїхала на близько 10 автівках.
Тітка Гафарова каже, що офіційно йому "нічого не висували", однак його нібито можуть підозрювати у причетності до Кримськотатарського добровільчого батальйона імені Номана Челебіджихана.