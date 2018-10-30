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Окупанти 7 годин шукали зброю у кримського татарина і затримали його

Вівторок, 30 жовтня 2018, 10:58

У селі Жемчужина Криму на анексованому Росією півострові силовики прийшли з обшуком та затримали кримського татарина Дилявера Гафарова.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

За словами батька затриманого, обшук російська Федеральна служба безпеки розпочала близько третьої години ночі.

 
фото: лютфіє зудієва

"Силовики сказали, що шукають зброю, але в списку вилучених речей її немає, оскільки її не виявили. Вилучено ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти", – кажуть активісти.

Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, яких привели силовики.

Зазначається, що ніяких документів про проведення обшуку "правоохоронці" не залишили.

Гафарова вивезли, ймовірно, в сімферопольський ізолятор, рідні виїхали за ним.

Як повідомляє "Крим.Реалії", затриманий – місцевий мешканець, продавець у магазині.

За словами його тітки Ельміри, обшук почався о 4 годині ранку та тривав до 11. Силовики приїхала на близько 10 автівках.

 
фото: кримська солідарність

Тітка Гафарова каже, що офіційно йому "нічого не висували", однак його нібито можуть підозрювати у причетності до Кримськотатарського добровільчого батальйона імені Номана Челебіджихана.

Українська правда
Теми: Кримокупаціякримські татариРосіяобшуки
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