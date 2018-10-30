В селе Жемчужина Крыма на аннексированном Россией полуострове силовики пришли с обыском и задержали крымского татарина Дилявера Гафарова.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

По словам отца задержанного, обыск российская Федеральная служба безопасности начала около трех часов ночи.

ФОТО: ЛЮТФие ЗУДиеВА

"Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта", – говорят активисты.

В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привели силовики.

Отмечается, что никаких документов о проведении обыска "правоохранители" не оставили.

Гафарова вывезли, вероятно, в симферопольский изолятор, родные выехали за ним.

Как сообщает "Крым.Реалии", задержанный – местный житель, продавец в магазине.

По словам его тети Эльмиры, обыск начался в 4 часа утра и продолжался до 11 часов. Силовики приехала на около 10 авто.

ФОТО: КРыМСКАя СОЛиДАРНоСТЬ

Тетя Гафарова говорит, что официально ему "ничего не выдвигали", однако его якобы могут подозревать в причастности к Крымскотатарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана.