Оккупанты 7 часов искали оружие у у крымского татарина и задержали его
В селе Жемчужина Крыма на аннексированном Россией полуострове силовики пришли с обыском и задержали крымского татарина Дилявера Гафарова.
Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".
По словам отца задержанного, обыск российская Федеральная служба безопасности начала около трех часов ночи.
"Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта", – говорят активисты.
В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привели силовики.
Отмечается, что никаких документов о проведении обыска "правоохранители" не оставили.
Гафарова вывезли, вероятно, в симферопольский изолятор, родные выехали за ним.
Как сообщает "Крым.Реалии", задержанный – местный житель, продавец в магазине.
По словам его тети Эльмиры, обыск начался в 4 часа утра и продолжался до 11 часов. Силовики приехала на около 10 авто.
Тетя Гафарова говорит, что официально ему "ничего не выдвигали", однако его якобы могут подозревать в причастности к Крымскотатарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана.