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Тимошенко заявила про створення "воєнного кабінету"

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:06
Тимошенко заявила про створення воєнного кабінету

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила про початок формування так званого "воєнного кабінету", який буде займатися розвитком "стратегії миру" для України.

Про це вона сказала під час чергового форуму "Новий курс України" у Києві, 30 жовтня.

Спочатку Тимошенко розкритикувала воєнну доктрину президента Петра Порошенка, зазначивши, що вона потребує серйозного доопрацювання, оскільки в ній прописана "повна сумісність" українського війська зі стандартами НАТО.

 
фото Романа Кравця, УП
 
фото Романа Кравця, УП

На її думку, це утопія.

"Наша команда починає створювати справжні стратегічні доктрини та законопроекти, які будуть забезпечувати втілення їх у життя по строгому графіку і які будуть абсолютно адекватні до всіх глобальних викликів", - сказала політик.

"Для виконання цієї роботи та детальної розробки стратегії миру я оголошую початок формування воєнного кабінету", - заявила лідерка "Батьківщини".

 
фото Романа Кравця, УП
 
фото Романа Кравця, УП

За її словами, склад цього кабінету буде оприлюднений до дня президентських виборів.

При цьому Тимошенко доручила координацію формування воєнного кабінету екс-нардепу, політичному діячу Андрію Сенченку.

Вона додала, що події на Донбасі - це стрес-тест, який перевірив, як працюють ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації, які мали б захищати мир.

 
фото Романа Кравця, УП
 
фото Романа Кравця, УП

На її думку, міжнародні інститути у випадку агресії проти України не спрацювали.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщина
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