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Тимошенко заявила о создании "военного кабинета"

Вторник, 30 октября 2018, 11:06
Тимошенко заявила о создании военного кабинета

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о начале формирования так называемого "военного кабинета", который будет заниматься развитием "Стратегии мира" для Украины.

Об этом она сказала во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве, 30 октября.

Сначала Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко, отметив, что она нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана "полная совместимость" украинской армии со стандартами НАТО.

 
фото Романа Кравца, УП
 
фото Романа Кравца, УП

По ее мнению, это утопия.

"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны ко всем глобальным вызовам", - сказала политик.

"Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета", - заявила лидер "Батькивщины".

 
фото Романа Кравца, УП
 
фото Романа Кравца, УП

По ее словам, состав этого кабинета будет обнародован до дня президентских выборов.

При этом Тимошенко поручила координацию формирования военного кабинета экс-нардепу, политическому деятелю Андрею Сенченко.

Она добавила, что события на Донбассе - это стресс-тест, который проверил, как работают ООН, ОБСЕ и другие международные организации, которые должны защищать мир.

 
фото Романа Кравца, УП
 
фото Романа Кравца, УП

По ее мнению, международные институты в случае агрессии против Украины не сработали.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоБатькивщина
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