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Прикордонники: РФ готується до економічної блокади портів України

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:44
Прикордонники: РФ готується до економічної блокади портів України

Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал 30 жовтня в Одесі на круглому столі з питань підвищення безпеки на морі, передає прес-служба ДПСУ.

За його словами, РФ продовжує порушення норм міжнародного морського права у морській економічній зоні України.

Він зазначив, що агресор активізує "безпідставну військово-морську та правоохоронну діяльність на морських комунікаціях".

"Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної  Європи, в якій Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах", - наголосив очільник прикордонного відомства.

Круглий стіл проходить за участі представників правоохоронних структур іноземних держав, у віданні яких є охорона морських кордонів, а також Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) і місії ЄС EUBAM.

Українська правда

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Теми: кордонАзовське мореЧорне мореРосіяпорти
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