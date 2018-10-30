Прикордонники: РФ готується до економічної блокади портів України

Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал 30 жовтня в Одесі на круглому столі з питань підвищення безпеки на морі, передає прес-служба ДПСУ.

За його словами, РФ продовжує порушення норм міжнародного морського права у морській економічній зоні України.

Він зазначив, що агресор активізує "безпідставну військово-морську та правоохоронну діяльність на морських комунікаціях".

Круглий стіл проходить за участі представників правоохоронних структур іноземних держав, у віданні яких є охорона морських кордонів, а також Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX) і місії ЄС EUBAM.