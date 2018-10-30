Пограничники: РФ готовится к экономической блокаде портов Украины

Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал 30 октября в Одессе на круглом столе по вопросам повышения безопасности на море, передает пресс-служба ГПСУ.

По его словам, РФ продолжает нарушение норм международного морского права в морской экономической зоне Украины.

Он отметил, что агрессор активизирует "безосновательную военно-морскую и правоохранительную деятельность на морских коммуникациях".

"Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах", - подчеркнул глава пограничного ведомства.

Круглый стол проходит при участии представителей правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых находится охрана морских границ, а также Европейского агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX) и миссии ЕС EUBAM.