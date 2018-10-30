В ОБСЄ повідомили про дивні маневри безпілотника і "спецоперацію"

Безпілотник місії ОБСЄ, який зник 27 жовтня на Донеччині, перед падінням набрав висоту й відхилився від курсу.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 29 жовтня.

27 і 28 жовтня місія уточнювала обставини зникнення БПЛА дальнього радіуса дії під час польоту над районом на південний схід від н. п. Нижньокринське (непідконтрольний урядові, 66 км на схід від Донецька), з яким втратила зв'язок о 01:53 в суботу.

"Упродовж 30 секунд БПЛА втратив сигнал GPS, різко набрав висоту на дуже короткий проміжок часу та відхилився від свого курсу, а відразу ж після цього почав падати, швидко втрачаючи висоту", – йдеться у повідомленні місії.

Крім того, 27 жовтня між Нижньокринським і Сергієве-Кринкою (непідконтрольний урядові, 69 км на схід від Донецька) міні-БПЛА місії зафіксував численні сліди від коліс у полі.

А 8 осіб у Нижньокринському порізно розповіли спостерігачам про те, що того дня між 01:45 і 02:00 чули вибух у південному напрямку.

Також у суботу, 27 жовтня, на блокпосту поблизу н. п. Новоазовськ (непідконтрольний урядові, 40 км на схід від Маріуполя) чотири озброєні бойовика відмовили патрулю СММ у проїзді через блокпост, посилаючись на "проведення спеціальної операції".

А на блокпосту в н. п. Южна Ломуватка (непідконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) озброєний бойовик відмовив патрулю місії у проїзді, посилаючись на "проведення робіт із розмінування та інженерних робіт" у цьому районі.

Також у суботу на блокпосту приблизно за 1 км на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на північний схід від Маріуполя) два бойовики не дозволили спостерігачам проїхати в західному напрямку до н. п. Пікузи, але дозволили проїхати в південному напрямку до Саханки.

А вже 28 жовтня на цьому ж блокпосту три озброєні бойовики не дозволили патрулю СММ проїхати ні до Саханки, ні до Пікуз, посилаючись на "накази свого керівництва".

У цей же день спостерігачі бачили, що через блокпост в обох напрямках проїжджають цивільні транспортні засоби.