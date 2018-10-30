В ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника и "спецоперации"

Беспилотник миссии ОБСЕ, который исчез 27 октября в Донецкой области, перед падением набрал высоту и отклонился от курса.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 29 октября.

27 и 28 октября миссия уточняла обстоятельства исчезновения БПЛА дальнего радиуса действия во время полета над районом к юго-востоку от н. п. Нижнекрынское (неподконтрольное правительству, 66 км к востоку от Донецка), с которым потерял связь в 1:53 в субботу.

"В течение 30 секунд БПЛА потерял сигнал GPS, резко набрал высоту на очень короткий промежуток времени и отклонился от своего курса, а сразу же после этого начал падать, быстро теряя высоту", – говорится в сообщении миссии.

Кроме того, 27 октября между Нижнекрынским и Сергеево-Крынкой (неподконтрольна правительству, 69 км к востоку от Донецка) мини-БПЛА миссии зафиксировал многочисленные следы от колес в поле.

А 8 человек в Нижнекрынском отдельно друг от друга рассказали наблюдателям о том, что в тот день между 1:45 и 2:00 слышали взрыв в южном направлении.

Также в субботу, 27 октября, на блокпосту вблизи н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) четыре вооруженных боевика отказали патрулю СММ в проезде через блокпост, ссылаясь на "проведение специальной операции".

А на блокпосту в н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) вооруженный боевик отказал патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "проведение работ по разминированию и инженерных работ" в этом районе.

Также в субботу на блокпосту примерно в километре к северу от р. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) два боевика не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к н. п. Пикуза, но позволили проехать в южном направлении к Саханке.

А уже 28 октября на этом же блокпосту три вооруженных боевика не позволили патрулю СММ проехать ни к Саханке, ни к Пикузам, ссылаясь на "приказы своего руководства".

В этот же день наблюдатели видели, что через блокпост в обоих направлениях проезжают гражданские транспортные средства.