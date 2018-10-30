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Патріарх Кирил заявив, що РПЦ "замовили" знищити

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:58

Патріарх Московський Кирил вважає, що надання Константинополем томосу Україні - це "глобальне замовлення" на руйнування Російської православної церкви.

Про це він сказав у вівторок в Москві на зустрічі з учасниками фестивалю "Віра і слово", передає російський "Інтерфакс".

"Ставки дуже великі, і замовлення на руйнування єдності нашої церкви - це замовлення, яке має глобальний вимір", - заявив Кирил.

За його словами, комусь треба було нанести удар по цьому "острову свободи".

Кирил вважає, що російські православні "вільні від глобального обдурення і панування чужих думок".

Він додав, що "трагедія України виходить за межі політичного поля, вона має містичний вимір".

Відзначається, що також він розповів про підготовку своєї закритої зустрічі з патріархом Варфоломієм, яка пройшла в Стамбулі 31 серпня, і була останньою спробою дипломатичного вирішення конфлікту з Константинополем навколо України.

За словами глави РПЦ, він пропонував константинопольській стороні провести зустріч на нейтральній території, наприклад в швейцарському місті Шамбезі.

Але патріарх Варфоломій наполягав на зустрічі саме в його стамбульській резиденції, і патріарха Кирила стали відмовляти у Москві від цього візиту, вважаючи, що для нього це буде принизливим.

Він акцентував, що вже тоді, на цій зустрічі, позиція патріарха Варфоломія щодо України було висловлено "досить різко і радикально".

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

Українська правда

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Теми: РосіяцеркваУкраїна
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