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Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ "заказали" уничтожить

Вторник, 30 октября 2018, 11:58

Патриарх Московский Кирилл считает, что предоставление Константинополем томоса  Украине - это "глобальный заказ" на разрушение Русской православной церкви.

Об этом он сказал во вторник в Москве на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово", передает российский "Интерфакс".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение", - заявил Кирилл.

По его словам, кому-то надо было нанести удар по этому "острову свободы".

Кирилл считает, что русские православные "свободны от глобального оболванивания и господства чужих мыслей".

Он добавил, что "трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение".

Отмечается, что также он рассказал о подготовке своей закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа, и была последней попыткой дипломатического разрешения конфликта с Константинополем вокруг Украины.

По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези.

Но патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его стамбульской резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.

Он акцентировал, что уже тогда, на этой встрече, позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена "достаточно резко и радикально".

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

Украинская правда

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Темы: РосcияцерковьУкраина
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