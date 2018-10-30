У Кличка пояснили, чому деякі кияни досі без тепла

164 перегляди
Вівторок, 30 жовтня 2018, 13:19

КП "Київтеплоенерго" подало тепло на усі будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями, але через пориви на мережах, частина мешканців ще мають холодні батареї.

Про це "Українській правді" повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

"Станом на 30 жовтня у зв’язку із пошкодженням теплових мереж, що виникли в процесі подачі теплоносія, тимчасово без теплопостачання залишаються 4% житлових будинків", - відповіли у відомстві.

Водночас будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням. 

"Звертаємо увагу, тимчасова відсутність послуг гарячого водопостачання або опалення може бути спричинена аварійними ситуаціями, що оперативно усуваються. За період з 20 жовтня КП "Київтеплоенерго" ліквідували понад 600 пошкоджень теплових мереж", - наголосили у відомстві.

Там також порадили мешканцям перевіряти стан надання послуг через сайт спеціалізованої диспетчерської – 1557.kyiv.ua або за телефонами 1551, 1557 чи районних диспетчерських.

Ірина Балачук, УП
Теми: КМДА Київ опалення
powered by lun.ua
По темі
У КМДА відповіли ГПУ щодо слідчого експерименту на алеї Героїв Небесної сотні 22 жовтня 2018, 17:14
У КМДА заявили, що розпочали підключення житлових будинків до опалення 20 жовтня 2018, 23:22
КМДА: У рамках мирової угоди з "Нафтогазом" штрафи і пені були списані 14 жовтня 2018, 00:45
Усі новини
Головні новини
Наєв: Військові не мають завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт
Прикордонники: РФ готується до економічної блокади портів України
Суд назвав дату останнього слова Януковича перед вироком
Тимошенко заявила про створення "воєнного кабінету"
Усі новини
психологія

Чому одні люди ненавидять обійми, а інші не можуть без них

Досвід

Школа джур: як стають правдивими козаками