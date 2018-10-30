У Кличка пояснили, чому деякі кияни досі без тепла

КП "Київтеплоенерго" подало тепло на усі будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями, але через пориви на мережах, частина мешканців ще мають холодні батареї.

Про це "Українській правді" повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

"Станом на 30 жовтня у зв’язку із пошкодженням теплових мереж, що виникли в процесі подачі теплоносія, тимчасово без теплопостачання залишаються 4% житлових будинків", - відповіли у відомстві.

Водночас будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням.

"Звертаємо увагу, тимчасова відсутність послуг гарячого водопостачання або опалення може бути спричинена аварійними ситуаціями, що оперативно усуваються. За період з 20 жовтня КП "Київтеплоенерго" ліквідували понад 600 пошкоджень теплових мереж", - наголосили у відомстві.

Там також порадили мешканцям перевіряти стан надання послуг через сайт спеціалізованої диспетчерської – 1557.kyiv.ua або за телефонами 1551, 1557 чи районних диспетчерських.