У Кличко объяснили, почему некоторые киевляне до сих пор без тепла

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Вторник, 30 октября 2018, 13:19

КП "Киевтеплоэнерго" подало тепло на все дома, которые обслуживаются коммунальными жилищно-эксплуатационными участками, но из-за порывов на сетях, у части жителей до сих пор холодные батареи.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

"По состоянию на 30 октября в связи с повреждением тепловых сетей, возникшим в процессе подачи теплоносителя, временно без теплоснабжения остаются 4% жилых домов", - ответили в ведомстве.

В то же время дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 65%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению.

"Обращаем внимание, что временное отсутствие услуг горячего водоснабжения или отопления может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются. За период с 20 октября КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировали более 600 повреждений тепловых сетей", - отметили в ведомстве.

Там также посоветовали жителям проверять состояние предоставления услуг через сайт специализированной диспетчерской – 1557.kyiv.ua или по телефонам 1551, 1557 или по телефонам районных диспетчерских.

Ирина Балачук, УП
Темы: КГГА Киев отопление
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