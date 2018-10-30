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Тимошенко шпигонула Порошенка: Не пиши слово "армія" на плакатах

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:30

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка планує балотуватися на майбутніх виборах президента, розкритикувала нинішню владу за "масштаби корупції в армії".

Про це вона заявила під час чергового форуму "Новий курс України" у Києві 30 жовтня.

"Масштаби корупційних апетитів головнокомандуючого і його корумпованого оточення вражають", – заявила Тимошенко.

За її словами, "таких прикладів сотні".

"Це й постачання палива для армії за завищеними цінами, і спроба продати армії велику партію імпортних самоходних гармат у півтора рази дорожче ринкової вартості, нав’язування неякісних бронетрантспортерів власного виробництва", – каже Тимошенко.

"Президенту я хочу сказати таке: або припини свою власну корупцію на армії, або зніми з плакатів рекламних слово "армія і віра". Тому що так люди, які служать Україні, ніколи не роблять", – заявила політик.

Тимошенко також зазначила, що виступає за "реформу збройних сил прямо на марші".

Валентина Романенко, УП
Теми: ТимошенкоПорошенковибори
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