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Тимошенко уколола Порошенко: Не пиши слово "армия" на плакатах

Вторник, 30 октября 2018, 12:30

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента, раскритиковала нынешнюю власть за "масштабы коррупции в армии".

Об этом она заявила во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве 30 октября.

"Масштабы коррупционных аппетитов главнокомандующего и его коррумпированного окружения поражают", - заявила Тимошенко.

По ее словам, "таких примеров сотни".

"Это и поставки топлива для армии по завышенным ценам, и попытка продать армии крупную партию импортных самоходных орудий в полтора раза дороже рыночной стоимости, навязывание некачественных бронетрантспортеров собственного производства", - говорит Тимошенко.

"Президенту я хочу сказать следующее: либо прекрати свою собственную коррупцию на армии, или сними с плакатов рекламных слово "армия и вера". Потому что так люди, которые служат Украине, никогда не делают", - заявила политик.

Тимошенко также отметила, что выступает за "реформу вооруженных сил прямо на марше".

Валентина Романенко, УП
Темы: ТимошенкоПорошенковиборы
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