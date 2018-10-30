Тимошенко уколола Порошенко: Не пиши слово "армия" на плакатах

4268 просмотров
Вторник, 30 октября 2018, 13:30

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента, раскритиковала нынешнюю власть за "масштабы коррупции в армии".

Об этом она заявила во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве 30 октября.

"Масштабы коррупционных аппетитов главнокомандующего и его коррумпированного окружения поражают", - заявила Тимошенко.

По ее словам, "таких примеров сотни".

"Это и поставки топлива для армии для завышенным ценам, и попытка продать армии крупную партию импортных самоходных орудий в полтора раза дороже рыночной стоимости, навязывание некачественных бронетрантспортеров собственного производства", - говорит Тимошенко.

"Президенту я хочу сказать следующее: либо прекрати свою собственную коррупцию на армии, или сними с плакатов рекламных слово "армия и вера". Потому что так люди, которые служат Украине, никогда не делают", - заявила политик.

Тимошенко также отметила, что выступает за "реформу вооруженных сил прямо на марше".

Валентина Романенко, УП
Темы: Тимошенко Порошенко виборы
powered by lun.ua
По теме
Новинский отрицает, что покупал Южный ГОК у Тимошенко 30 октября 2018, 12:36
Тимошенко заявила о создании "военного кабинета" 30 октября 2018, 12:06
Певица Приходько идет в команду Тимошенко 30 октября 2018, 08:35
Все новости
Главные новости
Порошенко назначил нового губернатора Киевщины
Наев: Военные не имеют задачи освободить Дебальцево или другой населенный пункт
Пограничники: РФ готовится к экономической блокаде портов Украины
Суд назвал дату последнего слова Януковича перед приговором
Все новости
Опыт

Как это – быть профессиональным грибником на Прикарпатье

психология

Как разорвать отношения: 4 советы, которые помогут избежать недоразумений

Поиск по сайту
Архив
Весь архів