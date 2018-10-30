Тимошенко уколола Порошенко: Не пиши слово "армия" на плакатах
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая планирует баллотироваться на предстоящих выборах президента, раскритиковала нынешнюю власть за "масштабы коррупции в армии".
Об этом она заявила во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве 30 октября.
"Масштабы коррупционных аппетитов главнокомандующего и его коррумпированного окружения поражают", - заявила Тимошенко.
По ее словам, "таких примеров сотни".
"Это и поставки топлива для армии для завышенным ценам, и попытка продать армии крупную партию импортных самоходных орудий в полтора раза дороже рыночной стоимости, навязывание некачественных бронетрантспортеров собственного производства", - говорит Тимошенко.
"Президенту я хочу сказать следующее: либо прекрати свою собственную коррупцию на армии, или сними с плакатов рекламных слово "армия и вера". Потому что так люди, которые служат Украине, никогда не делают", - заявила политик.
Тимошенко также отметила, что выступает за "реформу вооруженных сил прямо на марше".