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Тимошенко розповіла, як ряжені СБУшники від Порошенка заважали їй молитися

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:44
Тимошенко розповіла, як ряжені СБУшники від Порошенка заважали їй молитися

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що президент Петро Порошенко за посередництва СБУ підкуповує людей, щоб вони імітували протестувальників на її заходах.

Про це вона розповіла під час чергового форуму "Новий курс України" у Києві 30 жовтня.

За словами політика, Порошенко перетворив СБУ на службу стеження за політичними опонентами, і саме ця служба організовує псевдоакції проти неї.

"Президент вирішив, що коли я приїжджаю в будь-яку частину України, то мене там мусять зустрічати 100-200 людей, заздалегідь куплених і поставлених, забезпечених транспарантами і вигукуючих речення проти мене. Дорогі друзі, це стало нормою", - скаржиться Тимошенко.

Вона зауважила, що навіть зараз, перед дверима будівлі, де вона виступає, можна побачити таких людей.

"І знаєте, що смішно? Президенту вже дуже важко на цю роботу когось купити", - зазначила Тимошенко.

На цю тему лідер "Батьківщини" згадала історію, коли вона на свято Покрова приїхала до церкви, що розташована неподалік від лінії розмежування на Донбасі, щоб "помолитися за наших військових".

За її словами, приїхала вона туди дуже таємно, але люди Порошенка все одно були там.

"Помолилися, виходимо – стоять десь 10 людей в цивільному з плакатами проти мене, як завжди… Так знаєте, що унікально - те, що вони не встигли підготувати і купити цивільних людей… Люди, які служать у церкві, впізнали у цих людях з плакатами рядових працівників місцевої Служби безпеки", - зі сміхом розповіла Тимошенко.

"Маразм!" – резюмувала політик.

Євген Кізілов, УП

Теми: ТимошенкоПорошенковибориСБУ
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