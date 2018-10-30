Тимошенко рассказала, как ряженые СБУшники от Порошенко мешали ей молиться

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что президент Петр Порошенко при посредничестве СБУ подкупает людей, чтобы они имитировали протестующих на ее мероприятиях.

Об этом она рассказала во время очередного форума "Новый курс Украины" в Киеве 30 октября.

По словам политика, Порошенко превратил СБУ в службу слежения за политическими оппонентами, и именно эта служба организовывает псевдоакции против нее.

"Президент решил, что когда я приезжаю в любую часть Украины, то меня там должны встречать 100-200 человек, заранее купленных и поставленных, обеспеченных транспарантами и выкрикивающих предложения против меня. Дорогие друзья, это стало нормой", - жалуется Тимошенко.

Она отметила, что даже сейчас, перед дверями здания, где она выступает, можно увидеть таких людей.

"И знаете, что смешно? Президенту уже очень трудно на эту работу кого-то купить", - отметила Тимошенко.

На эту тему лидер "Батькивщины" вспомнила историю, когда она на праздник Покрова приехала в церковь, расположенную неподалеку от линии разграничения на Донбассе, чтобы "помолиться за наших военных".

По ее словам, приехала она туда очень тайно, но люди Порошенко все равно были там.

"Помолились, выходим - стоят около 10 человек в штатском с плакатами против меня, как всегда... Так знаете, что уникально - то, что они не успели подготовить и купить гражданских людей... Люди, которые служат в церкви, узнали в этих людях с плакатами рядовых работников местной Службы безопасности ", - со смехом рассказала Тимошенко.

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