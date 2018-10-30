Трамп планує скасувати надання громадянства дітям, народженим у США

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати автоматичне надання громадянства дітям, які народилися на території США.

Про це він сказав в інтерв'ю для документального серіалу Axios on HBO, повна версія якого вийде 4 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що йому "всі говорили про необхідність конституційної поправки для прийняття даного рішення".

"Але знаєте що? Вона не потрібна", - сказав Трамп, додавши, що він може прийняти таке рішення своїм указом, минаючи згоду Конгресу. Він зазначив, що обговорив це питання з юридичними радниками.

Також американський лідер назвав "сміховинною" ситуацію, коли людина без американського громадянства може приїхати в США, завести дітей, і вони автоматично стануть громадянами США.

"Ми єдина країна в світі, де людина приїжджає, народжує дитину, і дитина є громадянином Сполучених Штатів ... з усіма цими перевагами. Це смішно. Це смішно, і це повинно закінчитися", - сказав Трамп.

Редакція Axios зазначила, що насправді понад 30 країн, більшість з яких знаходяться в Західній півкулі, надають громадянство за правом народження.

Надання громадянства будь-якій особі, яка народилася на території США, гарантує Чотирнадцята поправка до конституції країни. Вносити зміни до конституції може тільки Конгрес.