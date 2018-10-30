Трамп намерен отменить автоматическое гражданство детям, родившимся в США

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Вторник, 30 октября 2018, 14:22

Президент США Дональд Трамп намерен отменить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории США.

Об этом он сказал в интервью для документального сериала Axios on HBO, полная версия которого выйдет 4 ноября, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что ему "все говорили о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения".

"Но знаете что? Она не нужна", - сказал Трамп, добавив, что он может принять такое решение своим указом, минуя согласие Конгресса. Он отметил, что обсудил этот вопрос с юридическими советниками.

Также американский лидер назвал "смехотворной" ситуацию, когда человек без американского гражданства может приехать в США, завести детей, и они автоматически станут гражданами США.

"Мы единственная страна в мире, где человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок является гражданином Соединенных Штатов... со всеми этими преимуществами. Это смешно. Это смешно, и это должно закончиться", – сказал Трамп.

Редакция Axios отметила, что на самом деле более 30 стран, большинство из которых находятся в Западном полушарии, предоставляют гражданство по праву рождения.

Предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, гарантирует Четырнадцатая поправка к конституции страны. Вносить изменения в Конституцию может только Конгресс.

Темы: США Трамп гражданство
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