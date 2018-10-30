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Киянам нарахували 4,2 мільйона за ненадані компослуги

Вівторок, 30 жовтня 2018, 14:52

Керуючі компанії з обслуговування житлового фонду Києва перерахували киянам 4,2 мільйона гривень за ненадані або якісно надані комунальні послуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Відзначається, що підставами для перерахунків стали ненадання послуг: із прибирання прибудинкової території (518 тисяч 451 гривня) та сходових клітин (675 тисяч 506 гривень); із техобслуговування ліфтів (512 тисяч 714 гривень); із обслуговування систем диспетчеризації (351 тисяча 94 гривні). 

1 мільйон 914 тисяч 263 гривні перерахували мешканцям за ненадані послуги з поливу дворів, клумб та газонів, 114 тисяч – за відсутність техобслуговування та ремонту систем протипожежної автоматики та димовидалення, майже 100 тисяч – за відсутність енергопостачання ліфтів та 6,7 тисячі за відсутність освітлення місць загального користування.

У прес-службі пояснили, що сума перерахунків відображається у квитанціях у графі "перерахунки".

Для коректного нарахування на фактичну кількість осіб, що проживають у квартирі, споживачам радять звернутися із заявами до Центру комунального сервісу.

"У разі порушень зі сторони виконавців послуг необхідно складати акти-претензії відповідно до постанови Кабінету міністрів № 970", - підсумували у КМДА.

Українська правда
Теми: КиївЖКГ
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