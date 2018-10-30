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Киевлянам насчитали 4,2 миллиона коммуслуги, которых не было

Вторник, 30 октября 2018, 14:52

Управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда Киева перечислили киевлянам 4,2 миллиона гривен за не предоставленные или некачественно предоставленные коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что основанием для пересчета стало непредоставление услуг: по уборке придомовой территории (518 тысяч 451 гривна) и лестничных клеток (675 тысяч 506 гривен); по техобслуживанию лифтов (512 тысяч 714 гривен), по обслуживанию систем диспетчеризации (351 тысяча 94 гривен).

1 миллион 914 тысяч 263 гривны перечислили жителям за непредоставленные услуги по поливу дворов, клумб и газонов, 114 тысяч – за отсутствие техобслуживания и ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, почти 100 тысяч – за отсутствие энергоснабжения лифтов и 6,7 тысячи – за отсутствие освещения мест общего пользования.

В пресс-службе пояснили, что сумма перерасчетов отображается в квитанциях в графе "перерасчет".

Для корректного начисления на фактическое количество лиц, проживающих в квартире, потребителям советуют обратиться с заявлениями в Центры коммунального сервиса.

"В случае нарушений со стороны исполнителей услуг необходимо составлять акты-претензии в соответствии с постановлением Кабинета министров № 970", - подытожили в КГГА.

Украинская правда 
Темы: КиевЖКХ
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