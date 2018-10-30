Киевлянам насчитали 4,2 миллиона коммуслуги, которых не было
Управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда Киева перечислили киевлянам 4,2 миллиона гривен за не предоставленные или некачественно предоставленные коммунальные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.
Отмечается, что основанием для пересчета стало непредоставление услуг: по уборке придомовой территории (518 тысяч 451 гривна) и лестничных клеток (675 тысяч 506 гривен); по техобслуживанию лифтов (512 тысяч 714 гривен), по обслуживанию систем диспетчеризации (351 тысяча 94 гривен).
1 миллион 914 тысяч 263 гривны перечислили жителям за непредоставленные услуги по поливу дворов, клумб и газонов, 114 тысяч – за отсутствие техобслуживания и ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, почти 100 тысяч – за отсутствие энергоснабжения лифтов и 6,7 тысячи – за отсутствие освещения мест общего пользования.
В пресс-службе пояснили, что сумма перерасчетов отображается в квитанциях в графе "перерасчет".
Для корректного начисления на фактическое количество лиц, проживающих в квартире, потребителям советуют обратиться с заявлениями в Центры коммунального сервиса.
"В случае нарушений со стороны исполнителей услуг необходимо составлять акты-претензии в соответствии с постановлением Кабинета министров № 970", - подытожили в КГГА.