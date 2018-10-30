Віце-президент Федерації боксу Києва стріляв у чоловіка – джерело

За підозрою в пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві правоохоронці затримали віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Прес-служба Національної поліції у вівторок повідомляє, що затримала підозрюваного у стрілянині на Великій Васильківській.

Під час конфлікту 26 жовтня біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва зловмисник побив двох киян та стріляв в одного із них.

Після вчинення правопорушення чоловік втік із місця події на іномарці.

Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманий за хуліганські дії чоловік – це 36-річний уродженець Донецька, повідомляє поліція, традиційно не називаючи ім’я підозрюваного.

За даними ж УП, це – віце-президент Федерації боксу Києва бізнесмен Микола Щур.

Повідомляється також, що суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді нічного (із 22.00 до 06.00) домашнього арешту.

Правоохоронці зазначають, що на рахунку зловмисника це не перший кримінальний епізод.

У січні 2017 року Щур у приміщенні Оболонського управління поліції завдав тілесні ушкодження столичному патрульному.

Тоді він приїхав на допомогу своїй знайомій, яку патрульні поліцейські запідозрили у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння.

Після побиття правоохоронця він став фігурантом кримінального провадження, яке розслідували за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

"У подальшому обвинувальний акт було скеровано до суду для прийняття відповідного процесуального рішення", – зазначають у поліції.

Пізніше речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що прокуратура готує апеляцію на запобіжний захід підозрюваному, адже прокурор у судовому засіданні просив тримання під вартою.