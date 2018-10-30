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Вице-президент Федерации бокса Киева стрелял в человека – источник

Вторник, 30 октября 2018, 15:30
Вице-президент Федерации бокса Киева стрелял в человека – источник

По подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве правоохранители задержали вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба Национальной полиции во вторник сообщает, что задержала подозреваемого в стрельбе на Большой Васильковской.

 

Во время конфликта 26 октября возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева злоумышленник избил двух киевлян и стрелял в одного из них.

После совершения правонарушения мужчина скрылся с места происшествия на иномарке.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанный за хулиганские действия человек – 36-летний уроженец Донецка, сообщает полиция, традиционно не называя имя подозреваемого.

По данным же УП, это - вице-президент Федерации бокса Киева бизнесмен Николай Щур.

Сообщается также, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного (с 22.00 до 06.00) домашнего ареста.

Правоохранители отмечают, что на счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод.

В январе 2017 года Щур в помещении Оболонского управления полиции нанес телесные повреждения столичному патрульному.

Тогда он приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

После избиения полицейского он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

"В дальнейшем обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения", - отмечают в полиции.

Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что прокуратура готовит апелляцию на меру пресечения подозреваемому, ведь прокурор в судебном заседании просил о содержании под стражей.

Украинская правда

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Темы: криминалКиев
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