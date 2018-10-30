Порошенко и Путин приедут 11 ноября на празднование в Париж

Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственного секретаря при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

"11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны", – сказал он на брифинге.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.

Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их "еще предстоит обсудить". Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже в Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что Порошенко получил приглашение от президента Франции принять участие в мероприятиях, которые состоятся 10-11 ноября.

"Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж", – добавили в АП.