Під час обшуку в кабінеті заступника начальника відділу управління карного розшуку поліції Києва вилучили 104 тисячі доларів, підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

"Під час проведення обшуку у службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тис. доларів США, з яких лише 49 тис. доларів США мали підтверджені джерела походження", - розповідають у відомстві.

За інформацією прокуратури, щодо законності набуття решти 55 тисяч у посадовця немає жодних доказів.

"Окрім цього, вказані гроші не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - додають у прес-службі.

Зазначається, що вказаному службовцю оголошено підозру за статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).

Вже підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.