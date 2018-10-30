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Оголошено підозру чиновнику поліції Києва, у якого в кабінеті знайшли $100 тисяч

Вівторок, 30 жовтня 2018, 15:40

Прокуратура об'явила про підозру заступнику начальника відділу управління карного розшуку поліції Києва, у якого в кабінеті під час обшуку вилучили 104 тисячі доларів.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

"Під час проведення обшуку у службовому кабінеті полісмена були вилучені грошові кошти в загальній сумі понад 104 тис. доларів США, з яких лише 49 тис. доларів США мали підтверджені джерела походження", - розповідають у відомстві.

За інформацією прокуратури, щодо законності набуття решти 55 тисяч у посадовця немає жодних доказів.

"Окрім цього, вказані гроші не були внесені поліцейським у декларацію про доходи та майновий стан", - додають у прес-службі.

За даними речниці прокуратури Києва Надії Максимець, обшук проводився в межах іншого кримінального провадження іншим органом досудового слідства ще у 2016 році.

"У серпні поточного року матеріали щодо незаконного збагачення були виділені в окреме провадження і направлені в прокуратуру міста Києва. За ці два місяця ми провели розслідування, здобули докази для оголошення підозри і здійснили повідомлення в незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні", - пояснила вона.

Зазначається, що вказаному службовцю оголошено підозру за статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).

Вже підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: Київполіціякорупціякримінал
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