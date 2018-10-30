В кабинете одного из руководителей полиции Киева нашли 100 тысяч долларов

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Вторник, 30 октября 2018, 16:40

Во время обыска в кабинете заместителя начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киева изъяли 104 тысячи долларов, подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства на общую сумму более 104 тыс. долларов США, из которых лишь 49 тыс. долларов США имели подтвержденные источники происхождения", - рассказывают в ведомстве.

По информации прокуратуры, касательно законности получения остальных 55 тысяч у чиновника нет никаких доказательств.

"Кроме того, указанные деньги не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что указанному служащему объявлено подозрение по статьям 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение).

Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

 

Украинская правда
Темы: Киев полиция коррупция криминал
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