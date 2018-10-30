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Объявлено подозрение чиновнику полиции Киева, у которого в кабинете нашли $100 тысяч

Вторник, 30 октября 2018, 15:40

Прокуратура объявила о подозрении заместителю начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киева, у которого во время обыска в кабинете изъяли 104 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства на общую сумму более 104 тыс. долларов США, из которых лишь 49 тыс. долларов США имели подтвержденные источники происхождения", - рассказывают в ведомстве.

По информации прокуратуры, касательно законности получения остальных 55 тысяч у чиновника нет никаких доказательств.

"Кроме того, указанные деньги не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии", - добавляют в пресс-службе.

По данным пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, обыск проводился в рамках другого уголовного производства другим органом досудебного следствия еще в 2016 году.

"В августе текущего года материалы по незаконному обогащению были выделены в отдельное производство и направлены в прокуратуру города Киева. За эти два месяца мы провели расследование, получили доказательства для объявления подозрения и сделали сообщение в незаконном обогащении и ложном декларировании", - пояснила она.

Отмечается, что указанному служащему объявлено подозрение по статьям 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение).

Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

 

Украинская правда
Темы: Киевполициякоррупциякриминал
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