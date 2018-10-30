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Клімкін привітав рішення Угорщини щодо "уповноваженого по Закарпаттю"

Вівторок, 30 жовтня 2018, 16:29

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив задоволення з приводу того, що Угорщина відмовилась від скандальної назви урядового уповноваженого по Закарпатській області.

Про це він повідомив у Twitter.

"Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати, і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть українській та угорській громадам", - пише голова МЗС.

"До речі, Петеру Сійярто (главі МЗС Угорщини - УП) сьогодні виповнюється 40 років. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх", - додав Клімкін.

Раніше стало відомо, що Угорщина змінила скандальну назву посади "урядового уповноваженого по Закарпаттю", яка викликала жорсткий спротив України.

Теми: МЗСУгорщинаскандалКлімкін
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