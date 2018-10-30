Клімкін привітав рішення Угорщини щодо "уповноваженого по Закарпаттю"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив задоволення з приводу того, що Угорщина відмовилась від скандальної назви урядового уповноваженого по Закарпатській області.

Про це він повідомив у Twitter.

"Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати, і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть українській та угорській громадам", - пише голова МЗС.

"До речі, Петеру Сійярто (главі МЗС Угорщини - УП) сьогодні виповнюється 40 років. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх", - додав Клімкін.

Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати 🤝 і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть 🇺🇦та 🇭🇺 громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40 🎂 Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх 😃😉 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 30, 2018

Раніше стало відомо, що Угорщина змінила скандальну назву посади "урядового уповноваженого по Закарпаттю", яка викликала жорсткий спротив України.