Климкин поприветствовал решение Венгрии по "уполномоченному по Закарпатью"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил удовлетворение по поводу того, что Венгрия отказалась от скандального названия правительственного уполномоченного по Закарпатской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано будут помогать украинской и венгерской общинам", - пишет глава МИД.

"Кстати, Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии - УП) сегодня исполняется 40 лет. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех", - добавил Климкин.

Ранее стало известно, что Венгрия изменила скандальное название должности "правительственного уполномоченного по Закарпатью", которое вызвало жесткое сопротивление Украины.