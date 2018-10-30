Климкин поприветствовал решение Венгрии по "уполномоченному по Закарпатью"

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Вторник, 30 октября 2018, 17:29

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил удовлетворение по поводу того, что Венгрия отказалась от скандального названия правительственного уполномоченного по Закарпатской области.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать, и наши правительства вместе синхронизировано будут помогать украинской и венгерской общинам", - пишет глава МИД.

"Кстати, Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии - УП) сегодня исполняется 40 лет. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех", - добавил Климкин.

Ранее стало известно, что Венгрия изменила скандальное название должности "правительственного уполномоченного по Закарпатью", которое вызвало жесткое сопротивление Украины.

Темы: МИД Венгрия скандал Климкин
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