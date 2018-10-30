Путін заявив, що Росія ніколи не забуде день анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ ніколи не забудуть день псевдореферендуму в анексованому Російською Федерацією українському півострові Крим.

Про це він сказав на заході, присвяченому 25-річчю виборчої системи РФ, пише російське видання "РИА Новости".

Так, на заході так звана "голова виборчої комісії Балаклавського району Севастополя" Олена Вовк, заявила, що день "референдуму про входження Криму до складу Росії" став особливим для регіону, і кримчани його ніколи не забудуть.

"З приводу виступу колеги з Севастополя. Вона сказала, що день референдуму вони не забудуть ніколи, ми теж ніколи не забудемо, вся Росія не забуде", - заявив Путін.

24 липня Держдума РФ прийняла в остаточній редакції закон, яким встановила нову пам'ятну дату Росії – День прийняття Криму до складу Російської імперії. Зазначається, що, на думку авторів законопроекту, встановлення нової пам'ятної дати Росії "підтверджує безперервність перебування півострова Крим і міста Севастополя в складі Російської держави".

25 липня Держдепартамент США оприлюднив офіційну декларацію по Криму, у яків вказав, що не визнає анексію півострова Росією.

18 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін підписав "договір" із самопроголошеними представниками "влади" Криму про включення Криму та Севастополя до складу РФ. Базою для "договору" назвали результати незаконного "загальнокримського референдуму", що відбувся 16 березня.