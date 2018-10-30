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Путин заявил, что Россия никогда не забудет день аннексии Крыма

Вторник, 30 октября 2018, 16:31

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ никогда не забудут день псевдореферендума в аннексированном Российской Федерацией украинском полуострове Крым.

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ, пишет российское издание "РИА Новости".

Так, на мероприятии так называемый "председатель избирательной комиссии Балаклавского района Севастополя" Елена Вовк, заявила, что день псевдореферендума "о вхождении Крыма в состав России" стал особенным для региона, и крымчане его никогда не забудут.

"По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", — заявил Путин.

24 июля Госдума РФ приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятную дату России – День принятия Крыма в состав Российской империи.

Отмечается, что, по мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты России "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства".

25 июля Госдепартамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексию полуострова Россией.

18 марта 2014 президент РФ Владимир Путин подписал "договор" с самопровозглашенными представителями "власти" Крыма о включении Крыма и Севастополя в состав РФ. Базой для "договора" назвали результаты незаконного "общекрымского референдума", который состоялся 16 марта.

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Украинская правда
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