Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 18:05

Пішов з життя видатний український мультиплікатор, автор "Пригод капітана Врунгеля" Давід Черкаський.

Про це повідомив у Facebook композитор і шоумен Володимир Бистряков.

"Да що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!" - написав він.

Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше відомий своєю роботою над мультфільмами "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів", "Лікар Айболить".

На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.

Доповнюється...

Теми: кіно
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