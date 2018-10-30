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Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський

Вівторок, 30 жовтня 2018, 17:05
Помер відомий мультиплікатор Давид Черкаський

Пішов з життя видатний український мультиплікатор, режисер і сценарист, автор "Пригод капітана Врунгеля" Давид Черкаський.

Про це повідомив у Facebook його товариш, композитор і шоумен Володимир Бистряков.

"Да що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський... світла пам'ять!" - написав він.

Черкаському було 86 років. Українцям і вихідцям із колишнього СРСР він найбільше запам'ятався своєю роботою над мультфільмами "Пригоди капітана Врунгеля", "Острів скарбів", "Лікар Айболить".

Про смерть Черкаського повідомив в соцмережі ще один друг Черкаського Олександр Меламуд.

"Два місяці після інсульту він пролежав в реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя", - написав він.

"Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", - додав Меламуд.

На початку вересня повідомлялося, що Черкаський переніс інсульт.

Читайте також: Острів скарбів, Пригоди капітана Врунгеля та Лікар Айболить: мультфільми, за які ми дякуємо Давиду Черкаському

Українська правда

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Теми: кіно
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