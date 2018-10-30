Умер известный мультипликатор Давид Черкасский

Ушел из жизни выдающийся украинский мультипликатор, режиссер и сценарист, автор "Приключений капитана Врунгеля" Давид Черкасский.

Об этом сообщил в Facebook его друг, композитор и шоумен Владимир Быстряков.

"Да что ж за год такой клятый?! Час назад ушёл Давид Черкасский... светлая память!" – написал он.

Черкасскому было 86 лет. Украинцам и выходцам из бывшего СССР он больше всего запомнился своей работой над мультфильмами "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит".

О смерти Черкасского сообщил в соцсети еще один друг Черкасского Александр Меламуд.

"Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь", - написал он.

"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", - добавил Меламуд.

В начале сентября сообщалось, что Черкасский перенес инсульт.

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